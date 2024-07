Passanten hörten einen lauten Knall: Ein Lkw mit Anhänger beschädigte am Montag, gegen 11 Uhr, beim Vorbeifahren einen geparkten Sattelzug mit Auflieger in Kandel im Barthelsmühlring. Sowohl der Sattelzug als auch dessen Ladung wurden beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 6000 Euro. Zeugen sahen einen dunkelblauen Laster mit orangenfarbener Firmenaufschrift davonfahren. Die Polizei Wörth sucht weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet oder einen solchen Lkw gesehen haben, Telefonnummer 07271 92210 oder E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de.