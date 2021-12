Die Produktion im „Future Truck Center“ läuft: Seit zwei Monaten rollen im Mercedes-Benz-Lastwagenwerk auch batterieelektrisch betriebene Lastwagen vom Band. Beim offiziellen Produktionsstart des eActros am 7. Oktober hieß es, dass man zunächst bescheiden starten wolle. Der Preis eines eActros liegt in der Anschaffung mit zirka 300.000 Euro etwa dreimal so hoch, wie der Preis für den dieselbetriebenen Actros.

Die Produktion des eActros sei „sehr gut angelaufen“, teilte eine Sprecherin des Unternehmens nun auf Nachfrage mit. Man verspüre ein „sehr reges Kundeninteresse“, für 2022 sei bei Produktion und Absatz eine „hohe dreistellige Zahl denkbar“