Ein Lastwagens kam am frühen Mittwochmorgen im Industriegebiet Oberwald von der Straße ab. Wie die Freiwillige Feuerwehr Wörth meldet, lag vermutlich ein internistischer Notfall vor. Der Lastwagen kollidierte mit einem geparkten Sattelzug. Zuerst eintreffende Polizisten entdeckten gegen 4.45 Uhr den leblosen Fahrer in seiner Kabine und schlugen die Seitenscheibe ein, um die Tür zu öffnen. Der Rettungsdienst übernahm die Reanimationsmaßnahmen. Die Feuerwehren aus Wörth und Maximiliansau unterstützen und sicherten den Bereich ab. Leider waren die Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos, der Fahrer starb noch an der Einsatzstelle.