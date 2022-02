Ein 59-jähriger Sattelzugfahrer befuhr am Dienstagmorgen die B10 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Im „Wörther Trog“ befuhr er zunächst den mittleren der drei Fahrstreifen und wollte dann auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah der Lastwagenfahrer den rechts neben ihm fahrenden 56-jährigen Autofahrer aus Ludwigshafen, welcher sich im „toten Winkel“ des Lastwagens befand. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge verkeilte sich der PKW quer vor dem Sattelzug, ohne das der Lasterfahrer den Unfall bemerkte. So wurde der PKW noch etwa 70 Meter weit vor dem Sattelzug hergeschoben, berichtete die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden (2000 Euro am LKW, 8000 Euro am PKW). Der Autofahrer klagte bei der Unfallaufnahme über leichte Schmerzen an der Halswirbelsäule, sodass er vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Kandel gebracht wurde. Für die Unfallaufnahme war die B10 in Fahrtrichtung Karlsruhe laut Polizeibericht kurzzeitig voll gesperrt.