Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei Wörth am Samstagmorgen an der Verkehrskreuzung Langenberg waren einige Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Bei etwa 70 gemessenen Fahrzeugen und erlaubten 70 Stundenkilometern auf der Bienwald-B9 an dieser Stelle fuhren sieben Fahrzeuge zu schnell. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 88 Stundenkilometer. Dem Fahrer droht ein Verwarnungsgeld in Höhe von 60 Euro.