Die IGS Rülzheim, die IGS Rheinzabern, die IGS Kandel, das Kreishaus in Germersheim – vier Planungswettbewerbe hat der Landkreis Germersheim in den vergangenen Jahren ausgelobt. Hinzukommen kommen noch freiraumplanerische Wettbewerbe, die in Folge von Städten im Landkreis ausgelobt wurden. Dafür wurde der Landkreis Germersheim mit dem Ausloberpreis der Architektenkammer Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Mit rund einem Prozent der Bausumme seien die Verfahrenskosten in Relation zum Optimierungseffekt hervorragend angelegt, sagte Landrat Fritz Brechtel. Der Wettbewerb bringe eine große Vielfalt möglicher Lösungen für qualitative gute, wirtschaftliche und damit nachhaltige Bauprojekte hervor.

Der Preis wurde dieses Jahr zum ersten Mal verliehen und zeichnet öffentliche Auftraggeber aus, die regelmäßig Architektenwettbewerbe ausloben und so einen wesentlichen Beitrag zur Baukultur leisten.

Baudezernent Michael Gauly und die Leiterin der Stabsstelle „Projekte – Hochbau“ Marion Leiner freuen sich gemeinsam mit Landrat Fritz Brechtel über die Verleihung des Preises.