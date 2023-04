Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bibel beginnt mit der göttlichen Schöpfungsgeschichte. In der realen Gegenwart ist der Mensch dabei, den Planeten zu zerstören. Die Messdiener haben in einer bildgewaltigen Licht-Installation zum Schutz der Schöpfung aufgerufen. Das Projekt erhielt den Jugend-Engagement-Preis des Landes. Das Nächste steckt schon in der Planung.

„Die sieben Tage aus dem Buch Genesis kann man wunderschön bebildern“, sagt Christian Liebel. Der 29-Jährige ist einer der ältesten Messdiener im Fischerdorf und kümmert