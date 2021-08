Ab nächster Woche, 16. August, hat das Impfzentrum in Wörth regulär Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Impfwillige mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland sind willkommen. Voranmeldungen oder Terminvereinbarungen sind nicht nötig. Einfach hinkommen, Personalausweis, Krankenkassenkarte und falls vorhanden Impfpass mitbringen. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren müssen in Begleitung mindestens eines Sorgeberechtigten sein, der sein Einverständnis erklärt. „Es sind ausreichend Impfstoffe vorhanden und wenn die Nachfrage nach weiteren Öffnungszeiten steigt, können wir darauf reagieren. Wichtig ist und bleibt allerdings die Impfbereitschaft der Menschen“, appelliert Landrat Fritz Brechtel an die Bevölkerung die Impfangebote wahrzunehmen. Außerdem hat das Land mit Impfbussen ein zusätzliches Angebot geschaffen, mit dem mögliche Hürden abgebaut werden sollen. Die Termine der Impfbusse sind auf der Landesseite, unter https://corona.rlp.de/de/impfbus/ nachzulesen.