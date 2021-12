Für Kinder, die ab 22. Dezember im Impfzentrum Wörth eine Spritze erhalten, liegen schon kleine „Tapferkeitsurkunden“ und kleine Geschenke bereit: Die Kinderimpfungen waren ein Thema beim Besuch von Landesimpfkoordinator Daniel Stich am Dienstagmittag in Wörth. „Alle Termine für die beiden Kinderimpftage vor Weihnachten sind vergeben“, sagt Landrat Fritz Brechtel. Das Impfzentrum soll daher am 27. Dezember sowie am 6., 10., 17., 27. und 31. Januar vorrangig für Kinder zwischen fünf und elf Jahren geöffnet werden. Der Landesimpfkoordinator trat am Dienstag in vier rheinland-pfälzischen Impfzentren mit den Mitarbeitern in Dialog.