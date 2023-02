Eine 31-jährige Mutter hatte ihre beiden Kleinkinder beim Einkaufen in Wörth dabei. Dies nutzte sie laut Polizei am Mittwoch gegen 11 Uhr aus und steckte mehrere Artikel in ihren Kinderwagen. Als an der Kasse des Discounters der Alarm auslöste, wurde sie festgehalten, bis die Polizei eintraf. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl wurde eingeleitet.