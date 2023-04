Zu einem Ladendiebstahl kam es am Freitag, 28. April, gegen 12 Uhr in einem Discounter in Wörth. Der Täter wurde bei der Tat beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde ein selbstgebautes Messer vorgefunden, das sichergestellt wurde. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl wurde eingeleitet, informierte die Polizei.