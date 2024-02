Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstag gegen 17.45 Uhr mehrere T-Shirts aus einem Sportgeschäft in Wörth-Maximiliansau und rannte in Richtung eines Schnellrestaurants davon. Der Mann wird beschrieben als zirka 1,90 Meter groß, zirka 25 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, er trug eine weinrote Jogginghose und eine weiße Jacke. Er soll in Begleitung einer weiteren Person gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.