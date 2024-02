Am Dienstagabend hat ein Ladendetektiv im Maximiliancenter einen 34-jährigen Mann aus Karlsruhe bei einem Diebstahl ertappt. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Täter steckte Ware im Wert von über 700 Euro in seinen Rucksack und bezahlte lediglich ein Getränk an der Kasse. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten eine Diebesliste beim Täter feststellen, sodass laut Polizei von einer gewerblichen Handlung ausgegangen wird. Das Diebesgut wurde an die Marktverantwortlichen zurückgegeben. „Das bezahlte Getränk und die Strafanzeige durfte er behalten“, so die Polizei in einer Pressemitteilung.