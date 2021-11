Nach sieben Jahren schließt der DRK-Laden „Allerlei für Jedermann“ zum Freitag, 5. November. Das teilte die DRK-Ortsgruppe jetzt mit. Grund sei ein Mangel an ehrenamtlichen Helfern. Am letzten Öffnungstag können Interessierte von 14 bis 16 Uhr vorbei kommen und im Sortiment stöbern. Angeboten werden unter anderem Küchenutensilien, Spielsachen, aber auch Dekorationsartikel. Der Laden befindet sich beim DRK-Heim am Wasserturm. Er war zweimal im Monat geöffnet. Die Kleiderkammer der DRK, die sich im Hof befindet, bleibt weiterhin bestehen.