Die Kandeler Künstlerin Katrin Koch will mit ihrer aktuellen Ausstellung das Kinderhospiz „Sterntaler“ in Dudenhofen unterstützen. Ein Gemälde, von dem es auch Kunstdrucke gibt, geht als Geschenk an die Einrichtung. Die Kunstdrucke stehen ebenfalls zum Verkauf, der Erlös daraus zu 100 Prozent an das Kinderhospiz. Die Ausstellung mit Werken von Katrin Koch ist noch bis zum Freitag, 19. August, im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel zu besichtigen. Infos bei Gabi Dries von der Verwaltung, E-Mail: gabi.dries@vg-kandel.de.