KANDEL. In Kandel erinnern sich bestimmt noch viele Leute an die szenischen Stadtführungen in den Jahren 2007, 2008 und 2009 bei denen im „Stationentheater“ Szenen aus der Stadtgeschichte gezeigt wurden. Nach einer längeren Pause wollte der KuKuK eigentlich schon in diesem Jahr zum 400-jährigen Bestehen des Kandeler Marktgeschehens eine weitere Aufführung bringen. Bedingt durch die Corona-Pandemie wird sie ins Jahr 2022 verlegt.

Damit diese Aufführung auch gelingt, suchen der KuKuK (Kunst und Kultur Kandel) und die Theaterwissenschaftlerin Sabine Daibel-Kaiser, die wie schon bei den früheren Aufführungen die Texte schreibt und Regie führt, noch Erwachsene, Jugendliche und Kinder als Darstellerinnen, Darsteller und Statisten. Gesucht werden aber auch Leute die bei der Organisation helfen können sowie handwerklich begabte Personen für Näharbeiten, Kostüm- und Requisitenverwaltung, Auf- und Abbau und Publikumsführungen.

Info



Interessierte melden sich bei Sabine Daibel-Kaiser (E-Mail sabine.daibel-kaiser@gmx.de), Petra Krumm (petra@krumm-kandel.de) oder per Telefon: 07275-913564.

Angaben bei Anmeldung: Telefonnummer, Alter, Theatererfahrung ja/nein, Interesse an Spiel oder Organisation. Alle Interessierten erhalten einen Link für eine Videobesprechung.