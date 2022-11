Der für Freitag, 18. November, in der Stadthalle in Kandel geplante Auftritt des Feuerbach-Quartetts wurde jetzt abgesagt. Der Kulturverein Kukuk, der sein 25-jähriges Bestehen mit einem fulminanten Programm (Musik, Kabarett, Stationentheater) gefeiert hat, musste die Reißleine ziehen. Zu wenige Karten waren im Vorverkauf abgesetzt worden. Das finanzielle Risiko wäre zu groß gewesen, so dessen Vorsitzende Gudrun Lind gegenüber der RHEINPFALZ. Außer den Honorarkosten für die Künstler noch beträchtliche Mietkosten für die Stadthalle angefallen.