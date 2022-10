Noch im Rahmen seines Jubiläumsprogrammes zum 25-jährigen Bestehen lädt der Kukuk (Kunst und Kultur in Kandel) für Freitag, 17. November, 20 Uhr, in der Stadthalle zu einem musikalischen Leckerbissen ein. Bekannte Werke aus Rock und Pop präsentiert das Feuerbach-Quartett, das sich aus vier jungen Musikern zusammensetzt, die noch dazu aus vier Ländern (Aserbaidschan, Deutschland, Polen und Russland) stammen. „Born to be child“ heißt ihr neues Programm. Karten gibt es beim Südpfalz-Tourismus-Büro am Kandeler Bahnhof, Telefon 07275 619945. Das Büro hat von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Online kann man Karten bestellen unter www.pfalzshow.de/kukuk.