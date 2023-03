„Gebt den Jüngeren eine Chance!“ Mit diesem Satz gingen die Vorstandsmitglieder des „Vereins für Kunst und Kultur in Kandel“ wohl in die Mitgliederversammlung, verzichtete doch jeder von ihnen freiwillig auf eine Wiederwahl. Und so erhielt der „KuKuK“ einen völlig neuen Vorstand.

Grund für den Ämterverzicht der bisherigen Vorstandsmitglieder war, so war zu hören, das Alter. Vor den Wahlen musste die Satzung in einigen Teilen geändert werden. Künftig sollte es zwei oder drei Vorsitzende geben, so dass die Arbeit auf mehreren Schultern verteilt ist. Die Änderungen wurden einstimmig angenommen, auch bei den Vorstandswahlen gab es keine Gegenstimmen oder Enthaltungen.

Den Rückblick hielt letztmalig die bisherige Vorsitzende Gudrun Lind. Nach zwei Corona-Jahren konnte der KuKuK, der 2022 sein 25-jähriges Bestehen feierte, wieder erfolgreich seine Veranstaltungen durchführen. Deren Höhepunkt war das Stationentheater mit 70 Mitwirkenden und 700 Gästen. Der KuKuK arbeitet auch gerne mit der Stadt zusammen, so „Fete de la musique“, Stadtfestival, Lesesommer, Christkindelmarkt und weiteren Veranstaltungen. Lind hofft, dass die Stadt, so wie es Bürgermeister Michael Niedermeier ihr versprochen hat, dem Verein bei der hohen Hallenmiete und den Haustechnikkosten etwas entgegenkommt.

Lind dankte den Mitgliedern des Vereins für ihre Hilfe und den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Eva Becker (Schriftführerin), Claudia Forstner (Schatzmeisterin) und Ernst Höfer (Beisitzer), dabei besonders Jürgen Wax, der als stellvertretender Vorsitzender 26 Jahre lang gemeinsam mit ihr für den Verein tätig war. Und dann geschah etwas mit dem Gudrun Lind bestimmt nicht gerechnet hat: Die anwesenden Mitglieder wählten sie einstimmig zum Ehrenmitglied des „Vereins für Kunst und Kultur in Kandel.“

Vorstand

Sabine Aufdermauer, Corinna Schneiderfritz und Marcus Wilm, Schriftführerin: Petra Krumm, Schatzmeisterin: Lara Burgstahler, Beisitzer: Claudia Frey, Oliver Guckenbiehl, Peter Haubold, Michaela Meyer, Wolfgang Müller, Bernd Ohmer und Wolfgang Tretter, Kassenprüfer: Claudia Forstner und Volker Merkel.