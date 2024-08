Die Verkehrsschilder stehen noch, ansonsten ist vom provisorischen Kreisel Cany-Barville-Straße/Pfortzer Straße nicht mehr viel übrig. In der kommenden Woche wird er endgültig verschwinden. Dafür muss die Cany-Barville-Straße einen Tag vollständig gesperrt werden.

Bürgermeister Steffen Weiß (FWG) hatte in der konstituierenden Sitzung des Stadtrats Wörth am 16. Juli angekündigt, dass der seit Jahren umstrittene Kreisel möglichst noch in den Sommerferien zurückgebaut und die Markierungen für eine abknickende Vorfahrt aufgetragen werden sollen. In der ersten Ferienwoche sind bereits die gelben Leitschwellen entfernt worden. Außerdem wurden die für die Befestigung der Schwellen notwendigen Bohrungen im Asphalt vergossen.

Am Mittwoch, 14. August, werden nun die überflüssigen Verkehrsschilder entfernt und die Straße neu markiert. Dafür muss die Cany-Barville-Straße für einen Tag voll gesperrt. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung erfolgt die Umleitung großräumig über die B10.

2018 war der Kreisel im Vorgriff auf die Sanierung der Rheinbrücke eingerichtet worden. Der Kreisel sollte eine Vorbereitung für den Aufbau von zwei Schranken an dieser Stelle sein. Eine sollte die Cany-Barville-Straße, die andere die Pfortzer Straße morgens für den Durchfahrtsverkehr sperren. Denn bei Staus auf der Rheinbrücke bricht der Verkehr in Maximiliansau regelmäßig zusammen. Viele Autofahrer nutzen den Ortsbezirk, um abzukürzen. Die Schranken kamen nie, der provisorische Kreisel blieb.

Kommt an diese Stelle wieder ein Kreisel?

Immer wieder war der provisorische Kreisel Thema im Stadtrat. Schön war nie, im Laufe der Zeit wurde er „zu einem Schandfleck“. Zumindest empfanden die Mehrheit der Maximiliansauer das so. Im März hatt der Stadtrat schließlich einstimmig beschlossen, das Provisorium zu entfernen und eine abknickende Vorfahrt einzurichten. Die abknickende Vorfahrt führt dann in die Pfortzer Straße. Wer in die Cany-Barville-Straße einbiegt, verlässt die Vorfahrtstraße. Und wer aus der Cany-Barville-Straße kommt, muss künftig Vorfahrt gewähren.

Als nächste Straße in Maximiliansau soll die Cany-Barville-Straße ausgebaut werden. Die Pläne dafür liegen seit Jahren in der Schublade. Und die ursprüngliche Planung sieht an der Kreuzung Cany-Barville-Straße/Pfortzer Straße wieder einen Kreisel vor. Ob es aber tatsächlich so kommt, ist keineswegs sicher. Bürgermeister Weiß hatte im Nachgang der letzten Stadtratssitzung gegenüber der RHEINPFALZ gesagt: „Im aktuellen Haushalt sind nur Planungskosten enthalten, im Doppelhaushalt für 2025 und 2026 müssen wir das Geld für den Ausbau einstellen.“ Über die Details, wie die Cany-Barville-Straße ausgebaut werden soll und ob an dieser Stelle ein Kreisel eingerichtet werde oder nicht, müsse der Stadtrat noch entscheiden.