Für den Ausbau der Bundesstraße 427 in der Ortsdurchfahrt Kandel (Rheinstraße) wird ab Montag, den 27. September, der Kreisverkehrsplatz mit der Auffahrt zur A 65 gesperrt. Der Bauabschnitt umfasst den östlichen Teil des Kreisverkehrs. Hierbei wird der Anschlussast zur Rheinzaberner Straße und zur Nansenstraße voll gesperrt. Die Zufahrt zur Klärstraße (Lidl, Autobahnmeisterei, Kläranlage) erfolgt mit einer Lichtsignalanlage über die Rheinstraße aus Richtung Ortsmitte Kandel. Die Auffahrt und Abfahrt der A65 an der Anschlussstelle Kandel-Mitte in Fahrtrichtung Wörth wird gesperrt. Der Verkehr wird zur Anschlussstelle A65 Kandel-Nord umgeleitet. Der „Park and Ride“ Parkplatz am Kreisverkehr wird ebenfalls gesperrt. Der Bauabschnitt dauert nach Angaben des Landesbetriebes Mobilität (LBM) etwa fünf Wochen.