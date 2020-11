72 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag. Damit gibt es im Landkreis derzeit 494 bestätigte positive Fälle. Der hohe Anstieg liegt laut Kreisverwaltung darin begründet, dass die neuen Fälle in drei Seniorenheimen in der Meldung von Mittwoch noch nicht berücksichtigt waren. „Zudem ist die Ansteckungsrate entsprechend der insgesamt hohen Fallzahlen im privaten Bereich immer noch hoch“, heißt es von der Kreisverwaltung. Die Inzidenz, also die Anzahl der Infizierten pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen, ist wieder gestiegen und liegt laut Landesuntersuchungsamt bei 178,3.

20 Menschen werden (Stand Dienstag) wegen einer Covid-19-Erkrankung in den beiden Asklepioskliniken im Kreis behandelt. Es handelt sich um neun Frauen und elf Männer, mit einem Durchschnittsalter von 73,8 Jahren. Fünf der Patienten liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. 13 Patienten, darunter acht Männer, werden in Kandel versorgt. 7 Patienten, darunter drei Männer, werden in der Germersheimer Klinik behandelt. Über die Hälfte der Erkrankten sind erst in der vergangenen Woche stationär aufgenommen worden.

Die Statistik