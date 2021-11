Der Katastrophenschutz des Landkreises erhält ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF 4000). Dieser Anschaffung hat der Kreisausschuss jetzt zugestimmt. Das neue Fahrzeug wird das alte, in Kandel stationierte Fahrzeug, aus dem Jahr 2001 ablösen, das inzwischen reparaturanfällig ist und nicht mehr den technischen Anforderungen entspricht.

Ein Neufahrzeug würde mit rund 435.000 Euro zu Buche schlagen. Allerdings kann der Kreis einen „Gebrauchtwagen“ erstehen, sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) im Kreisausschuss. Das Fahrzeug ist ein Vorführfahrzeug mit kompletter feuerwehrtechnischer Beladung und kann Anfang nächsten Jahres geliefert werden. Die Anschaffungskosten belaufen sich nun noch auf zirka 404.000 Euro. Das Geld ist im Kreishaushalt bereits vorgesehen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat dem Kauf zugestimmt und einen Zuschuss von 93.000 Euro bewilligt.

4000 Liter Löschmittel an Bord

Das neue Fahrzeug soll bei überörtlichen und größeren Bränden eingesetzt werden. Brechtel erinnerte in diesem Zusammenhang an die Brände bei einer Firma in Lustadt oder im Reifenlager in Lingenfeld vor einigen Jahren. Auch bei Waldbränden und Brandeinsätzen auf der B 9 oder A 65 käme das Fahrzeug zum Einsatz.

Durch den TLF 4000 können man bei großen Bränden unabhängig von einer erreichbaren Wasserversorgung am Brandort einen Brand bekämpfen, da der Wagen 4000 Liter Löschmittel transportieren kann, sagte Mike Schönlaub, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Germersheim.