Die morgendliche Busfahrt zur Realschule plus oder zur Integrierten Gesamtschule (IGS) in Kandel ist für viele Kinder aus den umliegenden Orten Alltag. Die Kosten dafür übernimmt der Landkreis. Für Minderslachen gilt das nicht mehr – was für großen Ärger bei betroffenen Eltern sorgt.

Thomas Wenk ist nach wie vor verärgert über die Nachricht, die ihn per Post mitten in den Sommerferien erreicht hat. Absender war die Kreisverwaltung Germersheim, die mitteilte,