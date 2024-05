Ortsvorsteher von Schaidt werden möchte Thomas Krämer (Grüne). Der 60-Jährige ist seit fünf Jahren stellvertretender Ortsvorsteher und gehört dem Ortsbeirat seit zehn Jahren an. Seit 2019 ist er auch zweiter Beigeordneter der Stadt Wörth. Thomas Krämer ist gelernter Fachkrankenpfleger und seit 1993 auch promovierter Kulturwissenschaftler. Als Dozent für Englische Literatur und Kunstgeschichte ist er seit langem an der Universität in Landau tätig. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Als seine Hobbys nennt er Lesen, Laufen, Radfahren und die Gartenarbeit. Krämer bewirbt sich als Kandidat ebenso um die Nachfolge von Kurt Geörger wie Hartmut Kechler (SPD) und Thomas Kirschenmann (Parteilose Bürger Schaidt). Krämer führt auch die Liste der Grünen für den Ortsbeirat Schaidt an. Auf den weiteren Plätzen folgen (bei Mehrfachbenennung) Karin Schmaltz, Joscha Lytwyn, Elmar Rinck und Klaus Bohlander.