Stadtbürgermeister Michael Niedermeier ist jetzt von seinem Amt zurückgetreten. Dies teilte er in einem Schreiben an den Ersten Beigeordneten Michael Gaudier (CDU) am Dienstag mit. Niedermeier, der 2019 als Kandidat der CDU angetreten war und den bis dahin amtierenden Stadtbürgermeister Günter Tielebörger (SPD) in einer Stichwahl geschlagen hatte, konnte seit August letzten Jahres krankheitsbedingt die Amtsgeschäfte des Stadtbürgermeisters nicht mehr führen. Seit dieser Zeit hat der Erste Beigeordnete Michael Gaudier (CDU) seine Aufgaben übernommen und soll diese auch bis zu den Kommunalwahlen am 9. Juni führen, wie die Verbandsgemeindeverwaltung Kandel in einer Pressemitteilung schreibt.

Gründe für seinen Rücktritt nannte Niedermeier in dem Schreiben an Gaudier nicht. Schon im vergangenen Jahr war Niedermeier RHEINPFALZ-Informationen zufolge aus der CDU ausgetreten.

Der neue Stadtbürgermeister wird am 9. Juni gewählt. Als Kandidaten bekannt sind Michael Gaudier (CDU) und Ludwig Pfanger (Freie Wählergruppe).