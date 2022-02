Nachdem zuletzt die Zahl der Menschen, die einen PoC-Test beansprucht, stetig zurückgegangen ist, wird das Testzentrum im Foyer der Festhalle in Wörth am Mittwoch, 23. Februar, schließen. An diesem Tag wird nach Angaben der Verwaltung letztmals Gelegenheit sein, sich testen zu lassen. Anschließend wird der Betrieb des Testzentrums ruhen. Beigeordneter Thomas Krämer hofft, dass eine Reaktivierung nicht mehr erforderlich werden wird.