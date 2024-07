Auf einen 27-jährigen Autofahrer kommt ein Strafverfahren zu: Polizisten hatten ihn am Sonntagabend in Maximiliansau aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle stellten sie drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Kokain, Amphetamin und THC, teilt die Polizei mit. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel an die Lebensgefährtin übergeben.