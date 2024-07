Spannung in der Bienwaldstadt: Die künftige Koalition im Stadtrat steht am Tag vor der konstituierenden Sitzung noch nicht fest. Das sind die Gründe.

Man habe schon Gespräche geführt, sagt der designierte Bürgermeister Michael Gaudier (CDU) gegenüber der RHEINPFALZ. Geplant sei, dass die Beigeordneten wie schon in den vergangenen Jahren die Geschäftsbereiche leitend führen sollen. Dies hatte der Stadt auch während der Zeit geholfen, in der der damalige Bürgermeister Michael Niedermeier (CDU) zwar lange erkrankt war, die Geschäfte aber dennoch recht reibungslos weiterlaufen konnten. „Das setzt voraus, dass eine Person das auch umsetzen kann“, sagt Gaudier mit Blick auf den zeitlichen Einsatz, den er in der vergangenen Legislaturperiode zusammen mit den anderen Beigeordneten Jutta Wegmann (Grüne) und Werner Esser (FDP) gebracht hatte.

Von den Grünen habe es daher schon eine Absage gegeben. Nun sollte sich am Montagabend, also am Abend vor der konstituierenden Sitzung, entscheiden, ob die CDU eine Koalition mit der SPD oder mit den Freien Wählern eingehen wird. „Wir würden mit beiden von Sachthemen her zusammenarbeiten können“, sagt Gaudier und klingt dabei entspannt.

Die CDU stellt mit 36,1 Prozent weiter die stärkte Fraktion, gefolgt von der SPD (26,7 Prozent), den Freien Wählern (17,2 Prozent), den Grünen (12,2 Prozent) und der FDP (7,8 Prozent)