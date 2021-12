Anfang der Woche hatte die Asklepiosklinik Kandel erklärt, vorerst keine Patienten mehr aufnehmen zu können. Hintergrund waren nachgewiesene Coronainfektionen bei Personal und Patienten. Inzwischen wurden alle Mitarbeiter und alle Patienten der Klinik einem erneuten PCR-Test unterzogen.

„Es konnte keine unentdeckten Infektionen festgestellt werden“, teilt Geschäftsführer Frank Lambert am Donnerstag mit. Aus diesem Grund wird die Klinik ab sofort auch wieder wie gewohnt an der Notfallversorgung teilnehmen. Die Klinik weist darauf hin, dass der Standort Kandel neben dem Koordinationskrankenhaus Klinikum Ludwigshafen den Großteil der Covid-Versorgung im in der Region Vorder- und Südpfalz übernimmt. Aus Gründen der Patientensicherheit und des Mitarbeiterschutzes werde über die regelmäßig stattfindenden Tests hinaus weiterhin verstärkt zusätzliche PCR-Test für Mitarbeiter in den Risikobereichen geben, kündigt Lambert an.