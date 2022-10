Leichtsinnig agierte ein Autofahrer am Freitagabend. Der 36-jährige Autofahrer aus Wörth wurde gegen 18.40 Uhrkontrolliert. Die Polizisten stellten dabei fest, dass sich in dem Mazda sechs, anstelle der erlaubten fünf Personen aufhielten. Ein im Wagen befindliches Kleinkind wurde sogar ohne jegliche Sicherung transportiert. Am Ende stellte sich heraus, dass der Fahrer gar keinen Führerschein besitzt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Da das Fahren ohne Fahrerlaubnis eine Straftat ist, drohen dem 36-Jährigen eine Geld- oder sogar eine Haftstrafe.