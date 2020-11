Seit 2001 fährt der Weihnachtspäckchenkonvoi jeden Dezember nach Osteuropa und hat Geschenke für bedürftige Kinder in Rumänien, Bulgarien, Moldawien und in der Ukraine im Gepäck. Auch in diesem Jahr startet wieder ein Weihnachtspäckchenkonvoi.

Passend zu den Themen St. Martin und „Teilen“ hat sich die städtische Kindertagesstätte „Die Entdecker“ an der Aktion „Kinder helfen Kindern“ beteiligt. Durch diese Aktion wurden die Kinder zum Teilen ermuntert, gleichzeitig aber auch sensibilisiert, dass es nicht allen Kindern in Deutschland sowie in anderen Ländern gut geht. In jeder der sechs Gruppen der Einrichtung wurden mit den Kindern insgesamt 45 Geschenkpäckchen für bedürftige Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren in Osteuropa fertig gepackt. Diese wurden an Laura Loreth übergeben, die den Konvoi seit einigen Jahren begleitet.

In die einzelnen Päckchen packten die Kinder verschiedene Dinge, wie Spielzeug, Kuscheltiere, Puzzle, Spiele, Süßigkeiten ebenso wie Bekleidung und Drogerieartikel. Alle Dinge, die nicht für die Aktion verwendet werden konnten, wurden an die Wörther Tafel gespendet. Kita-Leiterin Mara Happe dankte in einer Pressemitteilung den Eltern für ihre Beteiligung. Das Projekt sei von Bettina Schneider organsiert worden. Stadtbügermeister Michael Niedermeier unterstützte das Projekt von seiten der Stadt Kandel zusätzlich mit Sachspenden im Wert von über 100 Euro. „Gerade in dieser schwierigen Zeit dürfen wir die Bedürftigen in anderen Ländern nicht vergessen. Da ist dieses Projekt ein kleines großes Zeichen der Nächstenliebe“, so Niedermeier.