Der große Faschingsumzug, der für Freitag, den 18. Februar, geplant war, fällt aus den bekannten Gründen aus (wir berichteten). Dafür soll an diesem Tag um 13.11 Uhr ein Kinderumzug starten, wie die Altrheinnarren als Veranstalter mitteilen. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Bauhof in der Nähe des TÜV. Der Umzug durchläuft eine Strecke von 1,2 Kilometern. Um die Umzugsstrecke zu sichern, müssen an festen, von der Stadt vorgegebenen Posten Ordner stehen. Jede teilnehmende Gruppe sollte zwei Ordner stellen. Bisher haben die Kitas Louise Scheppler und Oberlin sowie der FC Bavaria und der TV Wörth Handball ihre Teilnahme zugesagt. Die Altrheinnarren hoffen, dass noch weitere Vereine sich zum Umzug anmelden. Die traditionelle Damensitzung der Altrheinnarren mit einem neuen Moderationsteam am Freitag, 3. Februar, ist fast ausverkauft. Es gibt nur noch ganz wenige Einzelkarten.