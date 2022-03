Kinder, die im Besitz des Karlsruher Kinderpasses sind, können im Sommer zum Eintrittspreis von 1,50 Euro den Wörther Badepark besuchen, regulär müssen Kinder und Jugendliche drei Euro bezahlen. In seiner Dezembersitzung hatte der Stadtrat auf Antrag der SPD-Fraktion beschlossen, einen Kooperationsvertrag mit der Sozialregion Karlsruhe zu schließen und zunächst für zwei Jahre als Pilotphase mir dem Kinderpass zu beginnen. Das Angebot richtet sich an Kinder von Empfängern von Sozialleistungen sowie von Menschen mit geringem Einkommen. Einstimmig hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag die einzelnen Tarife für Kinderpass-Inhaber festgelegt. Nicht nur die Tageskarte wird um die Hälfte günstiger, sondern auch der Abendtarif: statt zwei Euro kostet er nur einen. Für den Besuch im Hallenbad müssen die berechtigten Kinder statt 1,50 Euro nur 50 Cent bezahlen.