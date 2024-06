Kandel. „Beste Feinde – oder warum nicht immer alles so ist, wie es scheint“ heißt das Stück, das die Musical-AG der Ludwig-Riedinger-Grundschule auf die Bühne bringt. Eine Geschichte über Freundschaft.

Es sind harte Zeiten für die edle Katzen Elvira von Katzenstein und ihre Tochter Klara: Sie müssen ihre vornehme Stadtwohnung und den immer gefüllten Futternapf verlassen und fortan auf dem Land für sich selbst sorgen. Katzenkind Klara hat noch nie in ihrem Leben gejagt und so scheint es ein Glück, dass sie dem Mäusejungen Sebastian begegnet, der weiß, wo die Bäuerin die Vorräte versteckt hat. Eine zarte Freundschaft zwischen Katze und Maus bahnt sich an, die nicht von allen gerne gesehen wird und die eine dramatische und überraschende Wendung nimmt. Als rivalisierende Mäuse- und Katzengruppe treten die 30 Schüler und Schülerinnen auf die Bühne der Stadthalle Kandel. Sie singen und tanzen in Gruppen und meistern auch Solo-Parts.

„Das Leben schenkt uns Freunde“

Nach einigen Jahren Pause, unter anderem bedingt durch die Pandemie, ist es das erste Musical, das die AG der Ludwig-Riedinger-Grundschule unter der Leitung von Katja Klosendorf und Manuela Bast auf die Bühne bringt. Etwa ein Jahr wurde dafür geprobt, immer eine Stunde in der Woche und ein passendes Bühnenbild ist entstanden. Die Lehrerinnen berichten davon, wie die Kindern sich in dieser Zeit entwickelt haben. „Einige waren anfangs ganz schüchtern. Sie nun so selbstbewusst singend auf der Bühne zu sehen, ist toll“, sagt Bast. Die Mädchen und Jungen - vier Stück sind es in der Gruppe - stellen unter Beweis, wie gut sie ihre Texte gelernt haben und stimmen gemeinsam Zeilen wie „Freunde oder Feinde? Manchmal ist es nicht so leicht, den Unterschied zu sehen“, „Man braucht Mut sich zu entscheiden“ und „Das Leben schenkt uns Freunde“ an. Umarmung und strahlende Gesichter unterstreichen diese Botschaft.