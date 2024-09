Bisher fand die Wörther Kerwe immer am dritten Wochenende im September auf dem Schulplatz in Altwörth statt. Dieses Jahr wird sie um eine Woche nach hinten verschoben. Sie findet von Samstag, 21., bis Montag, 23. September, erstmals in der Ottstraße zwischen Zügel- und Abtswaldsraße statt. Zudem wurde ein neues Logo gestaltet.

„Der Hauptgrund ist, dass für Kinder und Jugendliche endlich wieder ein Autoscooter dabei sein wird“, sagt Ortsvorsteher Helmut Wesper der RHEINPFALZ. Besonders erfreut zeigte sich Wesper über die Initiative von fünf engagierten Bürgern, die gemeinsam Ideen eingebracht haben, um die Kerwe attraktiver zu gestalten. Das Planungsteam trifft sich bereits seit einem Jahr regelmäßig und hat neue Kontakte zu Schaustellern und Flohmarktbetreibern geknüpft.

„Eine Ortsbegehung mit allen beteiligten Abteilungen der Verwaltung, Polizei und Feuerwehr sowie dem Bürgermeister hat dann grünes Licht gegeben“ – so Wesper. „Wir werden eine richtig gute und unterhaltsame Straßenkerwe erleben. Die Firma Lidl stellt einen Teil ihres Parkplatzes zur Verfügung, so dass für Kinder und Jugendliche wieder ein Autoscooter mit dabei sein kann.“

Das Programm bietet Livemusik mit den bekannten Gruppen „Alive“ und „Hörenswert“, Zaubershows, einen ökumenischen Gottesdienst, Tauziehen und vieles mehr. Für Speisen und Getränke werde ebenfalls gesorgt. Erfreulich sei, dass auch einige Vereine dem Aufruf gefolgt sind, sich an der Kerwe zu beteiligen.