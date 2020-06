Die Erlenbacher Kerwe 2020 wurde nun endgültig abgesagt. Das sagte Ortsbürgermeister Maik Wünstel in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Bis zuletzt habe er mit der Absage gezögert, aber bei nur 250 erlaubten Gästen und dem geforderten Hygienekonzept für die Gastronomie sei die Veranstaltung nicht machbar.

Dafür dürfte die Grillhütte und bald auch das Bürgerhaus wieder vermietet werden. Allerdings nur jeweils an rund 18 Personen, so dass diese wohl kaum vermietet werden, so Wünstel. Das Bürgerhaus soll aber den Chören, solange nicht mehr als 18 Sänger kommen, zum Proben zur Verfügung gestellt werden.