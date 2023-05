Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zwei Jahren mit erheblichen Einschränkungen soll die Freibadsaison im Badepark in diesem Sommer wieder im Normalbetrieb laufen. Allerdings werden die Uhren nicht komplett auf die Zeit vor Corona zurückgedreht. Manch in der Krise Bewährtes soll beibehalten werden.

Wenn der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag dem Rahmenplan für die Freibadsaison zustimmt, dann beginnt am 9. Mai der Verkauf der Dauerkarten. Schon das ist eine Änderung im Vergleich zu