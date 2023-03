Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alle Sponsoren sind dem Verein für „Kunst und Kultur in Kandel („KuKuK“) treu geblieben und einige neue sogar noch dazu gekommen. Dem Verein treu geblieben sind auch nahezu alle Mitglieder. Trotz der Corona-bedingten Ausfälle vieler geplanter Veranstaltungen konnte die Vorsitzende Gudrun Lind bei der Jahreshauptversammlung auch Gutes berichten. Sehr gut angenommen wurden in diesem Jahr die in neun Kindertagesstätten gezeigten Veranstaltungen mit Billy Bernhard.

Aber dennoch war 2020 für den KuKuK kein gutes Jahr, mussten doch alle geplanten Veranstaltungen bis auf zwei, die schon recht früh im Jahr stattfanden, abgesagt werden. Ähnlich