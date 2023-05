Ein Kanufahrer ist am Mittwochnachmittag auf dem Rhein bei Maximiliansau verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen haben gegen 16.45 Uhr Passanten die Rettungskräfte alarmiert und ein gekentertes Kanu gemeldet, an dem sich eine Person festgehalten habe. Das Boot trieb laut Polizei Karlsruhe flussabwärts und auf die rheinland-pfälzische Seite. Er kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Leimersheim habe den Mann aus dem Wasser gerettet. Sein Zustand war lebensbedrohlich. Die Wasserschutzpolizei ermittelt derzeit die Hintergründe des Unglücks.