Bestückt mit Sachen der Kandler Geschäftswelt machen sich mehrere Koffer für einige Wochen auf die Reise durch die Stadt – von Haustür zu Haustür. Das ist eine neue Aktion des Vereins für Handel und Gewerbe und sie funktioniert so: Steht der Koffer vor der eigenen Tür, darf man sich eine Sache rausnehmen, legt eine neue Sache hinein und stellt ihn danach vor die Haustür von Freunden oder Bekannten.

Im Koffer liegt ein Notizbuch. Jeder , der mag, kann dort seinen Namen eintragen oder eine Nachricht an die Kandler Geschäftswelt schreiben. Nach der Aktion werden die Notizbücher samt Koffer im Rathaus für die Öffentlichkeit ausgestellt. Mit Namenseintrag nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil. Aus jedem zurückgegebenen Koffer wird am Ende ein Name per Los gezogen. Diese Person bekommt dann einen VHG Gutschein im Wert von 50 Euro.

Die Namen der Gewinner werden nach Ende der Aktion im Amtsblatt, auf www.kandel.de und www.vhg-kandel.de sowie bei Facebook und Instagram bekannt gegeben.

Über Koffergeschichten oder Fotos in den sozialen Medien mit dem Hashtag #kandlerkoffer freuen sich der VHG und die Stadt Kandel. Fotos können auch an jennifer.tschirner@vg-kandel.de (Betreff: Kandlerkoffer) oder an die WhatsApp Nr. 0157 80630429 geschickt werden. Die Bilder werden auf der Homepage und in den sozialen Medien veröffentlicht.