Der 21. März ist der Internationale Tag gegen Rassismus. Anlässlich dieses Tages finden deutschlandweit die Internationalen Wochen gegen Rassismus im Zeitraum vom 15. bis 28. März statt. Das diesjährige Motto lautet: Solidarität. Grenzenlos. Pandemiebedingt gibt es 2021 keine Möglichkeiten für größere oder kleinere Veranstaltungen. In Kandel wollte „Wir sind Kandel“ (WSK) dennoch ein sichtbares Zeichen gegen Rassismus setzen.

Deshalb hat WSK hat die Flaggenaktion an der Verbandsgemeindeverwaltung aufgegriffen und für diese Aktionswochen initiiert. Auch Verbandsbürgermeister Volker Poß (SPD) und Stadtbürgermeister Michael Niedermeier (CDU) unterstützen die Aktion.

Mit der Flaggenaktion will man darauf aufmerksam machen, dass Menschen aus 91 Nationalitäten in unserer Verbandsgemeinde leben. „Herkunft und Aussehen hat nichts mit dem Wesen und Handeln eines Menschen zu tun! Für Hass, Hetze und Rassismus gibt es hier in Kandel keinen Platz. Dafür treten wir ein!“, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem fordert WSK dazu auf, die Kandler Resolution für eine offene, demokratische Gesellschaft zu unterstützen.

