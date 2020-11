Seit neuen Jahren beteiligt sich die Verbandsgemeinde Kandel an einer Fahnenaktion zum internationalen Gedenktag zu „Nein zu Gewalt an Frauen“. Deshalb weht noch bis einschließlich 2. Dezember die Fahne der Menschenrechtsorganisation vor dem Verwaltungsgebäude.

Als weitere Aktion schließen sich die Verbandsgemeinde Kandel und die Stadt Kandel an die Kampagne „Orange the World“ der Vereinten Nationen an. Deshalb sind das Foyer der Verbandsgemeindeverwaltung und die Stadthalle noch bis Dienstag in Orange beleuchtet. So setzen bundesweit Tausende von Gebäuden ein Zeichen für eine gewaltfreie Zukunft von Frauen.

Die Aktionen bei der Verbandsgemeindeverwaltung und Stadt Kandel werden durch die Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Kandel, Melanie Löhle, initiiert. Sie ist unter Telefon 07275 960-205 oder per Email unter gleichstellung@vg-kandel.de erreichbar.