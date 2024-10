Die Stadt Kandel startet mit 100.000 Euro eine Leerstandsoffensive im Zuge des Förderprogramms „Innenstadt-Impulse“ des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz. Geeignete Flächen sind bereits gefunden – nun werden Nutzer gesucht, die diese Flächen mit Ideen füllen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kandel. Die Initiative richtet sich an Unternehmer, Start-ups und Kreative, die für ihre Idee eine Gewerbefläche in der Innenstadt suchen. Dank der Unterstützung des Förderprogramms „Innenstadt-Impulse“ und der Zusammenarbeit mit den Eigentümern stehen diese Flächen zu stark vergünstigten Konditionen zur Verfügung. Dabei können Flächen bis zu 300 Quadratmetern für maximal 24 Monate angemietet werden, wobei im ersten Jahr nur 30 Prozent und im zweiten Jahr 60 Prozent der Mietkosten anfallen. Die Stadt sucht nach Nutzungskonzepten, die die Innenstadt beleben – sei es durch Verkaufsflächen, Events, Workshops oder als Ausstellungsräume. Kreative Zwischennutzungen sind ebenso gefragt wie längerfristige Ansiedlungen.

Bewerbungen können ab sofort eingereicht werden, die Frist endet am 8. Dezember. Alle Informationen zur Teilnahme sind auf www.kandel.de/vollstand zu finden.