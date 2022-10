Kandel. Kandel feiert Oktobermarkt. Während die Schausteller bereits samstags um 15 Uhr mit der Kerwe beginnen, ist die offizielle Eröffnung mit Fassanstich und traditionellem Freibier samstags um 18 Uhr im Festzelt.

Der Festplatz am St. Georgsturm wird mit Autoscooter, Kettenflieger, Glücksrad, Schiesswagen und anderen Kerweständen Besucher aus nah und fern erfreuen. Am Marktdienstag ist Familientag, alle Fahrgeschäfte haben ermäßigte Preise.

Am Sonntag ist ab 11 Uhr auf dem „Plätzel“ der Bauernmarkt mit vielen frischen Produkten aus der Region, in der gesperrten Marktstraße präsentieren in der gleichen Zeit die fliegenden Händler ihre Waren. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Gewerbetreibenden der Innenstadt ihre Geschäfte und laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein. In dieser Zeit ist dann auch die Hauptstraße für den Autoverkehr gesperrt. Die Besucher werden gebeten, die kostenlosen Parkmöglichkeiten außerhalb der Innenstadt zu nutzen wie beispielsweise der an diesem Tag ausgewiesene Mitarbeiterparkplatz der Sparkasse. Der Verein „Wirtschaftsraum Kandel“ wird über die jeweiligen Geschäfte Bons zum Einlösen auf dem Markt verschenken.

Von Samstag bis Dienstag gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm im Festzelt: am Samstag, 22. Oktober: 18 Uhr Eröffnung mit Fassanstich, anschließend „Birch Tree Classics“ mit Funk,Pop und Rock; am Sonntag, 23. Oktober: 13 Uhr Kandeler Instrumental-Ensemble, 15 Uhr Bienwald-Oldies, 18 Uhr Sascha Kleinophorst; am Montag, 24. Oktober: 18 Uhr Franz Roth und am Dienstag, 25. Oktober: 18 Uhr Michael Jochum & Friends.