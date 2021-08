Aufgrund der positiven Rückmeldungen im letzten Jahr wurde durch das Land Rheinland-Pfalz entschieden, dass es auch in diesem Jahr eine Sommerschule in den Sommerferien geben wird.

Auch die Verbandsgemeinde Kandel schließt sich dem Angebot des Landes Rheinland-Pfalz gerne an und bietet insgesamt zwei Förderkurse für die Grundschulkinder an. In den letzten beiden Wochen der rheinland-pfälzischen Sommerferien startet dieses wohnortnahe und kostenlose Förderangebot. Vor dem Hintergrund der Schließungen der Schulen aufgrund der Corona Pandemie sollen die Schüler und Schülerinnen besonders in den Kernkompetenzen Deutsch und Mathematik unterstützt werden. Die Bildungs- und Betreuungsmaßname wird in der Stadthalle Kandel stattfinden. Insgesamt nehmen 20 Kinder vom 16. bis 20. und vom 23. bis 27. August an drei Stunden täglich teil.