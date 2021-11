Die Stadt Kandel soll ein Ärztehaus bekommen. Die Asklepioskliniken haben in den vergangenen Monaten einen entsprechenden Kontakt zu Investoren aufgebaut, sagte Geschäftsführer Frank Lambert gegenüber der RHEINPFALZ. Das Gebäude soll auf der Fläche des ehemaligen Personalwohnheims errichtet werden.

Die Investoren haben laut Lambert im Umfeld von Kliniken des Asklepios-Konzerns schon mehrfach Ärztehäuser errichtet. Potenzielle Ankermieter für das Projekt in Kandel gibt es schon: Drei Praxen aus Kandel und Umgebung hätten sich vorab erkundigt, ob es Platz für sie in der Klinik gäbe, sagte Lambert. Diese Ärzte würden dann in das Ärztehaus einziehen. Die Musterverträge liegen schon vor, Baubeginn soll 2022 sein.