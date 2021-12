Der Wochenmarkt am Dienstag in Wörth hat zwei zusätzliche Anbieter, die Wildprodukte und türkisch-griechische Feinkost anbieten. Darüber unterrichtete Ortsvorsteher Helmut Wesper in der Sitzung des Ortsbeirats. Dies sei eine Aufwertung des Marktes. Die Zahl der Beschicker ist auf neun angestiegen. Wesper möchte die Bevölkerung durch Plakatierung stärker für den Markt sensibilisieren. Zum Markt am Samstag kommen nur zwei Händler. Dies hält Wesper auf Dauer nicht für zielführend. Er bat die Ratsmitglieder, mögliche Kontakte zu nutzen und Gespräche zu führen, um zusätzliche Anbieter zu akquirieren. Der Wochenmarkt Wörth findet dienstags und samstags von 8 bis 12 Uhr auf dem großen Parkplatz in der Marktstraße statt.