Das Frey Küchenzentrum mit Sitz in Kandel hat im Rahmen des „Goldenen Dreiecks“ die Auszeichnung „Schönste Küche des Jahres 2024“ gewonnen. Die prämierte Küche wurde in Zusammenarbeit mit dem Rülzheimer Ehepaar Christian und Claudia Tews entworfen und steht nun in deren Haus. Christian Tews ist durch die TV-Serie „Der Bachelor“ bekannt geworden. Diese ist Teil einer offenen Innenarchitektur, Mittelpunkt ist eine Kochinsel aus Mineralwerkstoff in Steinoptik mit Sitzgelegenheit und einem Pflanzelement

Das Goldene Dreieck ist eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen in der Küchenbranche. Unter den von der Jury ausgewählten Küchen wurde in Berlin von den über 2400 Küchenhändlern und Gästen der Preisverleihung der Sieger gewählt. Dabei konnte Frey sich mit der Küche für Tews durchsetzen.