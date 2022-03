Das Mehrgenerationenhaus (MGH) bietet in den Osterferien vom 19. bis 22. April eine „Kinderferienwoche mit dem schlauen blauen Fuchs“ für Kinder von 7 bis 12 Jahre an. Es gibt Kreativangebote wie Töpfern und Holzwerken, aber auch Bewegungsangebote. Auch ein Ausflug in den Holiday-Park ist geplant. Beginn ist jeweils um 8.30 Uhr am Jugendzentrum/MGH Wörth, Ende ist jeweils um 16 Uhr (am Freitag, 22. April um 17 Uhr).

Außerdem bietet das Mehrgenerationenhaus Ferienbetreuung für Kinder von 7 bis 12 Jahren in den Sommerferien an: Unter dem Motto „Unser Dorf im Wald“ geht es an der Grillhütte Wörth um Nachhaltigkeit. Die Kinder sollen Natur und Wald erleben. Die Teilnehmer erwarten Outdooraktivitäten, Kreativangebote und Geländespiele.

Das Angebot findet vom 25. bis 29. Juli statt, sowie vom 1. bis 5. August, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 bis 16 Uhr. Die Anmeldung ist wochenweise möglich, Telefon 07271 8622.